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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Вопрос подачи воды в Крым не стоит на повестке дня – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что сейчас вода в Крым не подается и "физически не может туда подаваться".

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После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
Фото: depositphotos.com

Вопрос восстановления водоснабжения из материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма на повестке дня пока не стоит. Об этом во время пресс-конференции 11 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Этот вопрос нас беспокоит, но восстановление поставки [воды] через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", – отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас вода в Крым не подается и "физически не может туда подаваться".

"Другое дело, что не всегда Российская Федерация, которая является оккупантом Крыма, выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые там живут, согласно международной конвенции", – подчеркнул он.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, Денис Шмыгаль
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