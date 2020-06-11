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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Куницын: Россия может пойти на военную эскалацию из-за критической ситуации с водой в Крыму

Крым не сможет обходиться без воды из Северо-Крымского канала, в который вода до аннексии полуострова подавалась из Днепра. Бывший премьер-министр АР Крым Сергей Куницын допускает, что Россия может пойти на вооруженный конфликт, чтобы обеспечить полуостров водой.

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Степной Крым, в котором расположено 45% промышленного производства полуострова, полностью зависит от Северо-Крымского канала
Степной Крым, в котором расположено 45% промышленного производства полуострова, полностью зависит от Северо-Крымского канала
Фото: depositphotos.com

Запасы пресной воды в аннексированном Россией Крыму практически исчерпаны, их может хватить на два месяца, об этом заявил экс-премьер-министр АР Крым Сергей Куницын в эфире Obozrevatel.tv 11 июня.

Северный Крым, в котором расположено 45% промышленного производства всего полуострова, по словам Куницына, полностью зависит от Северо-Крымского канала, в который вода подавалась из Днепра.

"Ситуация с водой критическая, без Украины они не смогут эту проблему решить, потому что объективно такого объема воды не существует. Они не могут, как в Сингапуре, потратить $100 млрд на то, чтобы опреснять [морскую] воду", – отметил он.

Часть Крыма использует пресную воду из скважин, но этого не хватит, чтобы напоить все население полуострова, которое растет после аннексии. 

"Там очень серьезно возросла группировка российской армии, в несколько раз. Десятки военных городков и подразделений гарнизонов. Во-вторых, много людей приезжает, которые там оседают – политика такая. А в-третьих, промышленность не сможет работать", – подчеркнул бывший премьер-министр Крыма.

Для решения проблемы Кремль может решиться на военную эскалацию, считает он. 

"Россия может пойти на некие действия, военную эскалацию. Херсон им не нужен, им нужно Каховское море и шлюзы в районе Таврийска и Каховки, потому что без этого воду в Крым не подашь. На этот аспект надо обращать серьезное внимание, потому что мы уже убедились и по Крыму, и по Донбассу... Тогда тоже никто не ожидал, но это произошло. Надо быть наготове", – подчеркнул Куницын.

Россия собирается захватить место, откуда в Крым поступает вода, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист-международник, бывший уполномоченный представитель Украины в делах Европейского суда по правам человека и экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, Сергей Куницын, аннексия, вода, Северо-Крымский канал
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