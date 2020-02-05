В Симферополе заявили о нехватке воды. Холодную дают утром и вечером, горячую — по выходным

Оккупационные власти Крыма заявили, что воды в Симферополе хватит не более чем на 100 дней.

Горячую воду в Крыму будут включать только на выходных Фото: pixabay.com

В Симферополе из-за недостаточной наполненности водохранилищ перешли на подачу воды по графику. Об этом написала 5 февраля так называемая глава администрации Симферополя Елена Проценко в Facebook.

Она отметила, что воды в водохранилищах хватит на период от 90 до 100 дней.

"Поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером начиная со следующего понедельника, 10 февраля", — написала она.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

1 февраля 2020 года председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.