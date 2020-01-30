США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым и восьми физлиц

Министерство финансов США внесло в санкционный список семь "чиновников" аннексированного Россией Крыма, члена Совета Федерации "от Севастополя" Екатерину Алтабаеву, а также транспортную компанию "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в Крым.

Под санкции минфина США попали директор "Гранд Сервис Экспресс" и лица, причастные к "выборам" в Крыму Фото: ЕРА

29 января США расширили санкционный список против России, добавив в него восемь физических и одно юридическое лицо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов США.

Ограничения ввели против транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс", чьи пассажирские поезда курсируют в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Также в перечне есть генеральный директор компании Александр Ганов.

В остальном список крымчан, против которых введены санкции, повторяет перечень лиц, внесенных в санкционный список ЕС 28 января.

Так, США ввели ограничения в отношении "главы Совета министров Крыма" Юрия Гоцанюка, "исполняющего обязанности губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, "главы законодательного собрания Севастополя" Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ "от Севастополя" Екатерины Албатаевой и трех "членов избирательных комиссий" в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидии Басовой, Екатерины Пырковой.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму "выбирали" членов "парламента" и органы местной "власти"

МИД Украины выразил протест против "выборов" на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.