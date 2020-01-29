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Новый санкционный механизм ПАСЕ. Как голосовали делегации

Делегация Украины, за исключением нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлии Левочкиной, голосовала против резолюции об усложнении ограничений страны, серьезно нарушающей принципы Совета Европы. Не поддержали резолюцию также делегаты от России.

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Делегация Украины возражала против принятия резолюции
Делегация Украины возражала против принятия резолюции
Фото: Lisa Yasko / Facebook

11 из 12 членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы 29 января голосовали против резолюции о новом санкционном механизме, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Об этом свидетельствуют данные на сайте ПАСЕ.

Поддержала резолюцию только Юлия Левочкина, депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Ни одного голоса за резолюцию не отдала делегация России: четверо были против, 11 воздержались.

Новая процедура принята 109 голосами.

Полные результаты голосования по странам выглядят так:

  • Андорра – два "за";
  • Армения – один "за";
  • Австрия – четыре "за", один "против";
  • Азербайджан – один "против";
  • Босния и Герцеговина – один "за", один воздержался;
  • Бельгия – два "за";
  • Швейцария – шесть "за";
  • Кипр – один "за";
  • Чехия – два "за", один "против";
  • Германия – семь "за", один воздержался;
  • Дания – один "за";
  • Испания – один "за";
  • Финляндия – пять "за";
  • Франция – 11 "за";
  • Грузия – три "за";
  • Греция – один "за";
  • Венгрия – два "за";
  • Исландия – три "за";
  • Италия – 13 "за";
  • Литва – три воздержались;
  • Люксембург – два "за";
  • Латвия – три воздержались;
  • Монако – один "за";
  • Молдова – четыре "за", один "против";
  • Северная Македония – один "за", один "против";
  • Нидерланды – четыре "за";
  • Норвегия – четыре "за";
  • Польша – четыре "за", один "против";
  • Сербия – пять воздержались;
  • Россия – четыре "против", 11 воздержались;
  • Швеция – два "за", три воздержались;
  • Словакия – один "за", три "против";
  • Сан-Марино – один "за";
  • Турция – 13 "за", один воздержался;
  • Украина – один "за", 11 "против";
  • Великобритания – пять "за", два воздержались.

"Европейская правда" отмечает, что новая процедура усложняет и делает практически нереальными санкции в отношении государства, серьезно нарушившего принципы Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина негативно оценивала намерения ввести в новый механизм наложения санкций на страны – члены Совета Европы, которые нарушают свои уставные обязательства, заявлял постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.

Теги: Россия, Украина, санкции, ПАСЕ, Юлия Левочкина, резолюция, голосование
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