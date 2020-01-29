Новый санкционный механизм ПАСЕ. Как голосовали делегации

11 из 12 членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы 29 января голосовали против резолюции о новом санкционном механизме, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Об этом свидетельствуют данные на сайте ПАСЕ.
Поддержала резолюцию только Юлия Левочкина, депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Ни одного голоса за резолюцию не отдала делегация России: четверо были против, 11 воздержались.
Новая процедура принята 109 голосами.
Полные результаты голосования по странам выглядят так:
"Европейская правда" отмечает, что новая процедура усложняет и делает практически нереальными санкции в отношении государства, серьезно нарушившего принципы Совета Европы.
Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.
Украина негативно оценивала намерения ввести в новый механизм наложения санкций на страны – члены Совета Европы, которые нарушают свои уставные обязательства, заявлял постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.