Новый санкционный механизм ПАСЕ. Как голосовали делегации

Делегация Украины, за исключением нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлии Левочкиной, голосовала против резолюции об усложнении ограничений страны, серьезно нарушающей принципы Совета Европы. Не поддержали резолюцию также делегаты от России.

11 из 12 членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы 29 января голосовали против резолюции о новом санкционном механизме, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Об этом свидетельствуют данные на сайте ПАСЕ.

Поддержала резолюцию только Юлия Левочкина, депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Ни одного голоса за резолюцию не отдала делегация России: четверо были против, 11 воздержались.

Новая процедура принята 109 голосами.

Полные результаты голосования по странам выглядят так:

Андорра – два "за";

Армения – один "за";

Австрия – четыре "за", один "против";

Азербайджан – один "против";

Босния и Герцеговина – один "за", один воздержался;

Бельгия – два "за";

Швейцария – шесть "за";

Кипр – один "за";

Чехия – два "за", один "против";

Германия – семь "за", один воздержался;

Дания – один "за";

Испания – один "за";

Финляндия – пять "за";

Франция – 11 "за";

Грузия – три "за";

Греция – один "за";

Венгрия – два "за";

Исландия – три "за";

Италия – 13 "за";

Литва – три воздержались;

Люксембург – два "за";

Латвия – три воздержались;

Монако – один "за";

Молдова – четыре "за", один "против";

Северная Македония – один "за", один "против";

Нидерланды – четыре "за";

Норвегия – четыре "за";

Польша – четыре "за", один "против";

Сербия – пять воздержались;

Россия – четыре "против", 11 воздержались;

Швеция – два "за", три воздержались;

Словакия – один "за", три "против";

Сан-Марино – один "за";

Турция – 13 "за", один воздержался;

Украина – один "за", 11 "против";

Великобритания – пять "за", два воздержались.

"Европейская правда" отмечает, что новая процедура усложняет и делает практически нереальными санкции в отношении государства, серьезно нарушившего принципы Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина негативно оценивала намерения ввести в новый механизм наложения санкций на страны – члены Совета Европы, которые нарушают свои уставные обязательства, заявлял постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.