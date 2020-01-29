ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, все правки Украины отклонены

Для введения ограничений против делегации страны, серьезного нарушающей принципы Совета Европы, теперь необходимо согласие трех органов – ПАСЕ, Комитета министров и генсека Совета Европы; это предусмотрено новой санкционной процедурой, которую одобрила Парламентская ассамблея Совета Европы.

В Страсбурге принято решение об усложнении применения санкций к государствам – членам Совета Европы Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентская ассамблея Совета Европы 29 января в Страсбурге 109 голосами утвердила новый санкционный механизм, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Об этом сообщает сайт ПАСЕ.

Против выступили 24 делегата, 30 воздержались.

Автором резолюции выступил делегат от Германии Франк Швабе.

Ни одна из поправок, представленных украинской делегацией, принята не была.

"Европейская правда" отмечает, что новая процедура делает практически нереальными санкции в отношении государства, серьезно нарушившего принципы Совета Европы.

"По новым правилам, существующая ныне "обычная" процедура санкций должна быть задействована только для не очень серьезных нарушений. Зато в случае серьезных нарушений должно быть задействована новая процедура, одной из задач которой заявлено "избежание санкций". Предполагается, что для введения каких-либо ограничений против "серьезного нарушителя" должно быть общее согласие трех органов – ПАСЕ, Комитета министров Совета Европы и генерального секретаря Совета Европы", – пишет издание.

Новая процедура наложения санкций рассчитана на девять месяцев; все это время должен продолжаться диалог с нарушителем, в случае даже минимального прогресса в решении проблемы отсчет времени может быть запущен заново.

В ноябре 2019 года "Німецька хвиля" писала, что если ПАСЕ поддержит идею изменения введения санкций против национальных делегаций, то это станет поводом для внесения соответствующих изменений в регламент ассамблеи, которые усложнят введение санкций против стран, нарушающих основополагающие принципы Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина негативно оценивает намерения ввести в новый механизм наложения санкций на страны – члены Совета Европы, которые нарушают свои уставные обязательства, заявлял постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.