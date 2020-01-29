Российская делегация в ПАСЕ продолжит работу без санкций, несмотря на депутатов из Крыма – регламентный комитет

Депутат ПАСЕ от Латвии Мария Голубева подала жалобу в регламентный комитет ассамблеи, требуя наложить ограничения на работу делегации РФ, в которую вошли члены Госдумы от оккупированного Крыма. Комитет отклонил жалобу, подтвердив полномочия российских делегатов.

В ПАСЕ не нашли процедурных оснований для санкций к российской делегации Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы 29 января принял два процедурных решения, согласно которым российская делегация может продолжить работу в ассамблее без ограничений. Об этом сообщила "Европейская правда".

Комитет рассмотрел жалобу, инициированную делегатом от Латвии Марией Голубевой и поддержанную представителями Украины и других государств. В жалобе утверждалось, что в российскую делегацию входят депутаты, избранные по многомандатному округу с учетом голосов в аннексированном Крыму. Кроме того, в российскую делегацию вошли парламентарии, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году и в связи с этим находящиеся под международными санкциями.

Регламентный комитет счел, что эти основания не являются достаточными для введения санкций. "Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены", – говорится в решении.

По регламенту ПАСЕ, если комитет отклоняет обжалование по процедурным основаниям, оно считается автоматически принятым ассамблеей, но решение комитета должно быть объявлено на пленарном заседании ассамблеи.

Как отмечает "Европейская правда" комитет вынес решение о подтверждении полномочий еще нескольких национальных делегаций, в каждом случае он обнародовал аргументацию решения. Между тем, в решении по России орган ПАСЕ не приводил аргументы и ограничился лишь выводом о том, что санкции против РФ по процедурным основаниям не должны быть введены.

Вечером 29 января в ПАСЕ состоятся дебаты по обжалованию полномочий делегации РФ по содержательным основаниям. Проект решения, подготовленный нидерландским депутатом Тини Коксом, предлагает вернуть россиян в ПАСЕ без каких-либо ограничений, поскольку Россия начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из различных национальных делегаций.

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ассамблеи с 25 июня 2019 года из-за возвращения полномочий российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.