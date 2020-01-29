В ПАСЕ предлагают подтвердить полномочия российской делегации без ограничений – проект решения

Россию предлагают вернуть в Парламентскую ассамблею Совета Европы без ограничений, так как РФ показала "прогресс" в выполнении рекомендаций ассамблеи. Об этом говорится в проекте решения, за которое ПАСЕ должна проголосовать вечером 29 января.

В Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения, которым предлагается подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ, сообщает 29 января "Европейская правда".

Документ вынесут на голосование в зале сегодня вечером.

В проекте, подготовленном нидерландским депутатом Тини Коксом, указано, что мониторинговый комитет ПАСЕ усматривает прогресс в выполнении Россией рекомендаций Парламентской ассамблеи. Кокс предлагает вернуть РФ в ПАСЕ без каких-либо ограничений.

В проекте решения отмечается, что в июне 2019 года ПАСЕ решила восстановить права российской делегации, "призвав ее к содержательному диалогу по выполнению обязательств", и запланировала рассмотрение отдельного доклада о действиях РФ. Подготовка этого доклада еще продолжается, в то время как "российская делегация полноценно сотрудничает с мониторинговым комитетом".

В ПАСЕ отмечают, что Россия исправляет проблемы, из-за которых она оказалась под санкционным давлением, в частности был произведен обмен удерживаемыми лицами с Украиной, также Россия возобновила платежи в бюджет Совета Европы. "Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы... Пока не уплачены проценты, которые являются предметом спора в комитете министров Совета Европы", – говорится в документе.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из национальных делегаций, как того требует регламент. При этом 28 января представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой был избран вице-президентом ПАСЕ.

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций". В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.