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Вице-президентом ПАСЕ избрали Толстого из России

Кандидатуру представителя РФ Петра Толстого на должность вице-президента ПАСЕ во втором туре выборов поддержало 132 делегата, 117 проголосовали "против".

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За Толстого проголосовало 132 делегата ПАСЕ
За Толстого проголосовало 132 делегата ПАСЕ
Фото: ЕРА

28 января представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой избран вице-президентом ПАСЕ. Об этом информирует сайт ассамблеи.

"Европейская правда" сообщает, что в первом туре выборов его кандидатура – единственная на эту должность – не была поддержана достаточным количеством голосов, поэтому голосовали второй раз.

Во втором туре за Толстого проголосовало 132 делегата ПАСЕ, против высказалось 117.

Издание отмечает, что обычно назначение вице-президентом ассамблеи происходит автоматически, однако представительница Украины, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева обвинила Толстого в проявлении антисемитизма и инициировала процедуру обжалования его кандидатуры.

Об избрании Толстого был вынужден объявить вице-президент ПАСЕ, представитель Украины, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко, так как именно украинец вел заседание, когда озвучивали результат выборов.

Всего в ПАСЕ избраны 19 вице-президентов.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из национальных делегаций, как того требует регламент. 

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций"

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста. 6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Теги: Россия, выборы, ПАСЕ, вице-президент, Петр Толстой, Мария Мезенцева, назначение, Александр Мережко
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