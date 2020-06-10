Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму с 15 июня отменяют режим самоизоляции

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о прекращении режима самоизоляции на территории полуострова. Всем въезжающим в Крым будут измерять температуру.

Термометрия и осмотр ждут всех, кто после 15 июня приедет на полуостров
Термометрия и осмотр ждут всех, кто после 15 июня приедет на полуостров
Фото: pixabay.com

Власти аннексированного Крыма снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С 15 июня прекращается режим самоизоляции для всех граждан, также отменяется обсервация для тех, кто въезжает на полуостров, об этом сообщил руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в Facebook 9 июня.

"С точки зрения термометрии, внешнего осмотра в полном объеме и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале, и на крымском мосту оставляем для выявления внешних признаков ОРВИ, чтобы можно было быстро принять решение", – отметил Аксенов.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/videos/188902905764596/

Для сферы общепита будут сняты все ограничения, сообщил он. Также Аксенов попросил крымчан быть настороже.

18 апреля вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что приезжающие в Крым россияне – главные источники распространения коронавируса.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, аннексия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Французский поцелуй". Брат Tayanna Миша Марвин в новом клипе показал любовь с российской певицей. Видео
  "Французский поцелуй". Брат Tayanna Миша Марвин в новом клипе показал любовь с российской певицей. Видео
"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"
"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"
Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины
Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины
Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим
Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS