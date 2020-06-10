В Крыму с 15 июня отменяют режим самоизоляции

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о прекращении режима самоизоляции на территории полуострова. Всем въезжающим в Крым будут измерять температуру.

Термометрия и осмотр ждут всех, кто после 15 июня приедет на полуостров Фото: pixabay.com

Власти аннексированного Крыма снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С 15 июня прекращается режим самоизоляции для всех граждан, также отменяется обсервация для тех, кто въезжает на полуостров, об этом сообщил руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в Facebook 9 июня.

"С точки зрения термометрии, внешнего осмотра в полном объеме и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале, и на крымском мосту оставляем для выявления внешних признаков ОРВИ, чтобы можно было быстро принять решение", – отметил Аксенов.

Для сферы общепита будут сняты все ограничения, сообщил он. Также Аксенов попросил крымчан быть настороже.

18 апреля вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что приезжающие в Крым россияне – главные источники распространения коронавируса.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.