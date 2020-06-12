В Крыму ФСБ задержала крымчанина, который отказался сотрудничать с российскими спецслужбами

По словам адвоката Рустема Кямилева, задержанному в оккупированном Крыму Руслану Бекирову ФСБ вменяет уголовную статью о заведомо ложных показаниях.

В селе Орлиное в Балаклавском районе оккупированного Крыма сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Об этом общественной организации "Крымская солидарность" сообщил 11 июня адвокат Рустем Кямилев.

"Он позвонил мне и успел рассказать, что его посадили в транспортное средство и везут на улицу Ленина, 41 в Севастополе. Инкриминируют ст. 307 [заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод] УК РФ", – сказал защитник.

Активисты отметили, что 29 марта 2019 года Бекирова задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле политзаключенного Энвера Сейтосманова.

"Несмотря на это, Бекиров Руслан принял участие в судебном процессе и выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб. 11 апреля 2019 года мужчина подал заявление о преступлении в военно-следственный комитет Черноморского флота", – объяснили в "Крымской солидарности".

Позже Кямилев подтвердил, что Бекиров проходит в уголовном деле, возбужденном по статье о ложных показаниях.