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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму ФСБ задержала крымчанина, который отказался сотрудничать с российскими спецслужбами

По словам адвоката Рустема Кямилева, задержанному в оккупированном Крыму Руслану Бекирову ФСБ вменяет уголовную статью о заведомо ложных показаниях.

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Крымского татарина задержали сотрудники ФСБ
Крымского татарина задержали сотрудники ФСБ
Фото: wikipedia.org (архив)

В селе Орлиное в Балаклавском районе оккупированного Крыма сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Об этом общественной организации "Крымская солидарность" сообщил 11 июня адвокат Рустем Кямилев.

"Он позвонил мне и успел рассказать, что его посадили в транспортное средство и везут на улицу Ленина, 41 в Севастополе. Инкриминируют ст. 307 [заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод] УК РФ", – сказал защитник.

Активисты отметили, что 29 марта 2019 года Бекирова задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле политзаключенного Энвера Сейтосманова.

"Несмотря на это, Бекиров Руслан принял участие в судебном процессе и выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб. 11 апреля 2019 года мужчина подал заявление о преступлении в военно-следственный комитет Черноморского флота", – объяснили в "Крымской солидарности".

Позже Кямилев подтвердил, что Бекиров проходит в уголовном деле, возбужденном по статье о ложных показаниях.

10 мая 2018 года в селе Байдары Балаклавского района Севастополя прошли обыски у крымских татар. В результате были задержаны родные братья Сейтосмановы – Эрнес и Энвер. Они являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Эрнеса Сейтосманова отпустили после допроса 11 мая 2018 года, а его брата Энвера 5 декабря 2019 года приговорили к 17 годам лишения свободы. Апелляцию в апреле 2020 года крымский татарин проиграл.

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, ФСБ, крымские татары, задержание, сотрудничество
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