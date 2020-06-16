"МИД продолжает учить географии иностранные СМИ". Украина потребовала от испанского телеканала исправить карту с "российским" Крымом

Накануне украинские СМИ обратили внимание на то, что испанский телерадиовещатель RTVE опубликовал карту, на которой Крым обозначен как российская территория. Посольство Украины в Мадриде обратилось в редакцию телеканала и МИД Испании с требованием исправить ошибку.

Украина потребовала исправить карту с "российским" Крымом, опубликованную на сайте испанского телерадиовещателя RTVE. Об этом сообщила в Facebook первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"МИД Украины продолжает "преподавать" географию иностранным СМИ. На этот раз испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где оккупированный Крым обозначен как часть РФ. Такие явления недопустимы", – подчеркнула она.

Джапарова отметила, что посольство Украины в Мадриде уже обратилось в редакцию RTVE и МИД Испании с требованием исправить ошибку.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

О публикации карты с "российским" Крымом на сайте RTVE 15 июня сообщило издание "Крым.Реалии".