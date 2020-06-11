Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кулеба призвал Европу усилить санкции против России

Глава МИД Украины призвал Европу сохранять санкции против России до полной деоккупации Крыма.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба обсудил с министрами представителями ЕНП санкции против России
Кулеба обсудил с министрами – представителями ЕНП санкции против России
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ в связи с грубыми нарушениями Россией прав человека и международного права в оккупированном Крыму. Как сообщает пресс-служба МИД, об этом он заявил на заседании министров иностранных дел Европейской народной партии 11 июня.

По его словам, Россия не желает обеспечивать выполнение договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре прошлого года в Париже, ограничивает доступ представителей ОБСЕ и других международных организаций в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, а также продолжает раздавать российские паспорта в этих регионах.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться. Так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", – заявил Кулеба.

Пресс-служба МИД отмечает, что участники встречи "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердили настрой на сохранение санкционного и политического давления на РФ".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". 

В связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против РФ, неоднократно продлевая и ужесточая ограничительные меры.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, МИД Украины, Донбасс, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Евросоюз, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS