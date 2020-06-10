Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Крым – это Украина". Помпео призвал РФ прекратить оккупацию полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ должна прекратить притеснения тех, кто сопротивляется оккупации Крыма, и вернуть полуостров под контроль Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помпео: Россия должна вернуть Украине полный контроль над полуостровом
Помпео: Россия должна вернуть Украине полный контроль над полуостровом
Фото: EPA

Госсекретарь США Майк Помпео 10 июня во время представления доклада Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год заявил, что Россия должна прекратить оккупацию украинского полуострова Крым. Стенограмма выступления Помпео опубликована на сайте Госдепа. 

Он напомнил, что с 2015 года РФ незаконно призвала на службу в свои вооруженные силы "тысячи мужчин в Крыму", а тех, кто отказывался это делать, привлекала к уголовной ответственности. 

"Россия должна прекратить притеснения тех, кто сопротивляется ее оккупации, освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым – это Украина", – сказал Помпео.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным представительства президента Украины в Крыму, Россия незаконно удерживает 116 крымчан – граждан Украины, в основном это крымские татары.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, Майк Помпео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS