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Испанский телеканал показал карту с российским Крымом

На момент публикации новости власти Украины не отреагировали на публикацию испанским телеканалом RTVE карты с "российским" Крымом.

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Испанский телеканал показал Крым как территорию России
Испанский телеканал показал Крым как территорию России
Фото: depositphotos.com

Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, обозначив АР Крым как территорию России. На это обратило внимание издание "Крым.Реалии".

Как сообщили читатели "Крым.Реалии", в адрес телеканала уже направили несколько запросов с просьбой разъяснить причину публикации такой карты, но пока ответов не последовало.

На момент выхода новости на сайте украинского посольства в Испании реакции на публикацию карты не было.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Испания, аннексия
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