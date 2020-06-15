Испанский телеканал показал карту с российским Крымом

На момент публикации новости власти Украины не отреагировали на публикацию испанским телеканалом RTVE карты с "российским" Крымом.

Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, обозначив АР Крым как территорию России. На это обратило внимание издание "Крым.Реалии".

Как сообщили читатели "Крым.Реалии", в адрес телеканала уже направили несколько запросов с просьбой разъяснить причину публикации такой карты, но пока ответов не последовало.

На момент выхода новости на сайте украинского посольства в Испании реакции на публикацию карты не было.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.