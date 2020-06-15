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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Власти аннексированного Крыма могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за нехватки воды – ученые

Запасы пресной воды на Крымском полуострове критически малы, заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк. Жители полуострова должны готовиться к лимитированной подаче питьевой воды.

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Из-за засушливой погоды в мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась
Из-за засушливой погоды в мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась
Фото: depositphotos.com

Запасы крымских водохранилищ настолько малы, что подконтрольным России властям аннексированного полуострова, возможно, придется объявлять чрезвычайную ситуацию, заявил в интервью "Крым.Реалии" заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк.

Нехватка воды коснется не только степного Крыма, но и восточной части полуострова, считает ученый.

"Крымчане должны готовиться к лимитированной подаче питьевой воды", – говорит Яцюк.

Он раскритиковал проект крымских ученых по добыче пресной воды из подруслового стока рек.

"Подрусловый сток действительно существует, другой вопрос – какие у него объемы. Вода не может браться из ниоткуда, и если в бассейне реки не выпадают осадки, то стоки не формируются ни в основном русле, ни под ним. Так что тут я вижу манипуляцию: потребности Крыма никак нельзя компенсировать использованием этого подруслового стока", – считает Яцюк.

Из-за засушливой погоды в мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн м³, отмечает издание. Владельцы сельскохозяйственных угодий также опасаются нашествия саранчи из-за обмеления водохранилищ в Крыму.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, она подавалась через Северо-Крымский канал из Днепра.

Запасы пресной воды в Крыму практически исчерпаны, их может хватить на два месяца, об этом заявил экс-премьер-министр АР Крым Сергей Куницын 11 июня.

Северный Крым, в котором расположено 45% промышленного производства всего полуострова, по словам Куницына, полностью зависит от Северо-Крымского канала, в который вода подавалась из Днепра.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма подача воды на полуостров была остановлена.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, вода
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