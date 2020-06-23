СБУ расследовала более 21 тыс. уголовных дел в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе

Служба безопасности Украины с февраля 2014 года расследовала 21 505 уголовных производств, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности на запрос "Радіо Свобода".

"Следователи СБУ, начиная с февраля 2014 года, расследовали 21 505 уголовных производств по подозрению 5359 человек в совершении преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательстве на ее территориальную целостность и неприкосновенность, [преступлений] против общественной безопасности (терроризм) и других тяжких преступлений, связанных с проведением АТО, ООС и аннексией АР Крым", – сообщили в Службе.

Более 1,7 тыс. подозреваемых были заключены под стражу.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".