В России задержали подполковника полиции по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Начальник районного отдела МВД России по Курской области подполковник полиции Дмитрий Борзенков задержан по подозрению в госизмене.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс", ссылаясь на полученное заявление Центра общественных связей ФСБ.

По версии российской спецслужбы, задержанный сотрудничал со Службой безопасности Украины, по заданию которой "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

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