Российского полицейского, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ, арестовали

Лефортовский суд Москвы арестовал начальника районного отдела МВД РФ по Курской области Дмитрия Борзенкова, которого ФСБ подозревает в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

В сообщении говорится, что полицейский был арестован по подозрению в госизмене 20 июня – на срок до 18 августа.

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