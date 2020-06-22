Российского полицейского, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ, арестовали

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы суда.
В сообщении говорится, что полицейский был арестован по подозрению в госизмене 20 июня – на срок до 18 августа.
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