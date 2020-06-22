Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, один военный ранен – штаб ООС

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.
В результате обстрелов получил ранение один украинский военнослужащий. Детали обстоятельств, при которых был ранен боец, не приводятся.
В штабе ООС добавили, что украинские военные открывали ответный огонь из штатного вооружения.
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