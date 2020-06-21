Сутки на Донбассе. 28 обстрелов боевиками, ранения получили четыре украинских военных

20 июня представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции украинских военных на Донбассе рекордные 28 раз. С начала новых суток они также проявляют активность, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов 120 и 82 мм, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи хутора Вольный, Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово, Попасной, Новозвановки, Луганского, Новотошковского, Крымского и Зализного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку Авдеевки, Широкино и Павлополя.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика", – отметили в штабе.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе Шумов, Зализного и Крымского. За это время один украинский военный получил ранение.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.