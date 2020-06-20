Война на Донбассе. Ранения получили двое украинских военнослужащих

20 июня по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе 20 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, отметили в штабе операции Объединенных сил.

20 июня на Донбассе ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня... Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики вели стрельбу из артиллерийских систем калибров 122 мм и 152 мм, минометов калибров 82 мм и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Такие наглые действия наши воины без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – отметили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.