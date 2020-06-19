Двое украинских военных подорвались на Донбассе – ООС

Двух украинских военных эвакуировали в лечебное учреждение, их состояние удовлетворительное, отметили в пресс-центре операции Объединенных сил.

19 июня во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское Луганской области двое военнослужащих Объединенных сил подорвались на мине. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Военным оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в ООС.