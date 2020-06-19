Двое украинских военных подорвались на Донбассе – ООС

19 июня во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское Луганской области двое военнослужащих Объединенных сил подорвались на мине. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Военным оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в ООС.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.