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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое украинских военных подорвались на Донбассе – ООС

Двух украинских военных эвакуировали в лечебное учреждение, их состояние удовлетворительное, отметили в пресс-центре операции Объединенных сил.

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Пострадавшим украинским военным оказали первую помощь
Пострадавшим украинским военным оказали первую помощь
Фото: depositphotos.com

19 июня во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское Луганской области двое военнослужащих Объединенных сил подорвались на мине. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Военным оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/880501405775810

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, взрыв, военные, ВСУ, война на Донбассе, ООС
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