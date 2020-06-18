На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения и боевые травмы

17 июня представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток новых обстрелов в зоне проведения ООС не было Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, один боец погиб, один ранен, еще один получил боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Орехово, Крымского, Шумов и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку от Опытного, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песок и Невельского.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант", – говорится в сообщении штаба.

С начала текущих суток новых обстрелов в зоне проведения ООС не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.