Ермак: Сивохо не предатель, он порядочный человек, но платформа примирения была сделана очень коряво

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что актер Сергей Сивохо, который весной пытался создать так называемую Национальную платформу примирения и единства, искренен в своих желаниях и хочет принести пользу стране.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, назвал украинского актера, креативного продюсера студии "Квартал 95", бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо порядочным человеком.

Ермак сказал, что не имеет никакого отношения к идее Сивохо создать так называемую Национальную платформу примирения и единства, которую раскритиковали политики и общественные активисты.

"Это была личная инициатива Сережи Сивохо. Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он порядочный человек. Многое по работе над этой платформой было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам", – считает Ермак.

Он отметил, что не знает, кто принимал участие в проекте Сивохо и с кем тот согласовывал свои решения, но считает намерения актера искренними.

"Мне кажется, он искренен в своем желании. Но, думаю, это желание еще не приобрело правильную форму. Кроме того, важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 тыс. семей потеряли своих близких. Прийти им сказать: "Давайте примиряться" – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла", – сказал руководитель Офиса президента.

По мнению Ерамка, общество неправильно восприняло идеи Сивохо.

"Я очень надеюсь, что он сейчас сотрудничает с Министерством по реинтеграции и что его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло. Думаю, разогретое общество неправильно восприняло некоторые вещи и навесило на него обвинения несправедливо. Притом, что со многими вещами, которые он делал, я не согласен. Их со мной попросту не согласовывали. Обо всем я узнавал из средств массовой информации", – сказал Ермак.

Он допустил, что Сивохо еще "реинкарнируется в какой-то иной ипостаси".

Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства 12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

Накануне презентации проекта, 11 марта, Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Во время презентации активисты и журналисты задавали ему вопросы по поводу этого заявления. Он сказал, что на Донбассе идет "гибридная война" и что это "многослойный конфликт".

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Трем участникам конфликта избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и личного обязательства.

После скандальных заявлений Сивохо уволили из СНБО. Комментируя свою отставку, актер сказал, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.