Суд отпустил под личное обязательство двух участников конфликта с Сивохо

13 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения трем участникам конфликта с внештатным советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо: Александра Демидова отправил под домашний арест, Юрию Каплю и Сергея Тамарина отпустил под личное обязательство.

Печерский райсуд Киева отпустил под личное обязательство еще двух активистов, задержанных после конфликта во время презентации внештатным советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо так называемой Национальной платформы примирения и единства, – Юрия Каплю и Сергея Тамарина. Видеозапись заседаний опубликовала партия "Национальный корпус" в YouTube.

Мера пресечения была избрана 13 марта. В этот же день суд отправил под домашний арест еще одного участника конфликта с Сивохо – Александра Демидова (позывной Волков).

Тамарин сказал, что полностью придерживался регламента мероприятия, которое организовал Сивохо: он выслушал выступающих, после чего задал несколько вопросов.

"После этого в зале присутствующие начали более активно подходить к основному спикеру, Сивохо, что могло показаться толкотней, потому что было огромное количество людей, фактически все они пытались к нему приблизиться. После этого я тоже был вынужден подойти ближе, чтобы получить ответы на свои вопросы... Потом у меня был с ним еще один разговор, я понял, что он не будет отвечать, не хочет разговаривать, и мы с ним разошлись в разные стороны", – сказал на заседании Тамарин.

Капля рассказал, что его жена находится на девятом месяце беременности и просил не арестовывать его, по сути подозрения он ничего не говорил.

Все трое задержанных являются участниками боевых действий на Донбассе, ветеранами полка "Азов".

12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Позже 12 задержанных отпустили.

Накануне презентации проекта, 11 марта, Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Во время презентации активисты и журналисты задавали ему вопросы по поводу этого заявления. Он сказал, что на Донбассе идет "гибридная война" и что это "многослойный конфликт".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил применение силы и оскорбления в адрес Сивохо, но подчеркнул, что его советник никогда не был уполномочен официально представлять позицию ведомства, в том числе по вопросам реинтеграции Донбасса.

Комментируя срыв презентации, Сивохо сказал, что не все в Украине заинтересованы в установлении мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.