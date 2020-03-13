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Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


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Если бы Сивохо четко ответил на вопрос ветеранов, с кем мы воюем, диалог был бы более продуктивным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Наверное, было бы смешно (если бы не так горько) читать слова Сивохо о том, что презентацию его Платформы примирения (кого с кем?) сорвали люди, которые "хотят войны… потому что война – это бизнес и большие деньги". Это он говорит о ветеранах АТО, людях, которые воевали и хоронили своих побратимов. Интересно, они "навоевали" больше денег, чем наработал Сивохо, всю жизнь обслуживая на корпоративах олигархов? Такими словами он фактически обесценил жизни 13 тыс. наших соотечественников, погибших в войне с Россией. Извините, но Сивохо явно не тот человек, который может позволить себе давать такие оценки.

"Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", – написал Сивохо. Быть может, если бы он четко ответил на вопрос ветеранов, с кем мы воюем, то диалог был бы более продуктивным. Но он не ответил на этот вопрос. Что подтверждает нацеленность его работы на реализацию нарратива Москвы о "гражданской войне на Украине".

А еще хочется напомнить и Сивохо, и Зеленскому с Ермаком, что мир, как и война, не могут быть целью. И война, и мир – это инструменты достижения политических целей. В нашем случае целью должно быть не прекращение боевых действий во время войны (а именно это они называют миром), а сохранение суверенитета, восстановление территориальной целостности государства и восстановление конституционных прав всех граждан, в том числе проживающих на оккупированных сейчас территориях. Способствует этой цели прекращение боевых действий во время продолжающейся гибридной войны с Россией? Ну, ровно настолько, насколько способствует "миру" отступление во время наступления врага…

И еще: Украина – парламентско-президентская республика. По Конституции Верховная Рада Украины определяет основы внутренней и внешней политики. Президент лишь осуществляет руководство внешней политикой, реализуя волю Верховной Рады. Так вот, Верховная Рада своим законом определила, что ОРДЛО является территорией, оккупированной Россией. Сивохо стоило бы это знать, когда его спрашивают о том, с кем воюет Украина и с кем он собирается "национально примиряться".

P.S. А как возбудились на это всевозможные шарии и их "резиденты" в Telegram!..

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СНБО, Сергей Гармаш, ОРДЛО, Сергей Сивохо
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