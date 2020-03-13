Полиция отпустила 12 человек, задержанных во время конфликта с Сивохо

После конфликта с внештатным советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохо во время презентации так называемой Национальной платформы примирения и единства правоохранители задержали 15 человек, трое из них остаются в полиции.

Правоохранители отпустили 12 человек, которых 12 марта доставили в отделение из-за конфликта во время презентации внештатным советником секретаря СНБО Сереем Сивохо так называемой Национальной платформы примирения и единства. Об этом 13 марта "Укринформу" сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Всех еще вчера отпустили, кроме троих человек, – они были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Всех остальных опросили, установили их анкетные данные и отпустили", – рассказали в полиции.

12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Накануне презентации проекта, 11 марта, Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Во время презентации активисты и журналисты задавали ему вопросы по поводу этого заявления. Он сказал, что на Донбассе идет "гибридная война" и что это "многослойный конфликт".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил применение силы и оскорбления в адрес Сивохо во время мероприятия в "Парковом", но подчеркнул, что его советник никогда не был уполномочен официально представлять позицию ведомства, в том числе по вопросам реинтеграции Донбасса.

Комментируя срыв презентации, Сивохо сказал, что не все в Украине заинтересованы в установлении мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.