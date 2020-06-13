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Нападение на Сивохо. Суд отклонил ходатайство защиты националистов о закрытии уголовного производства

Трех представителей "Национального корпуса" судят в Киеве за потасовку с бывшим советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо. Адвокат подозреваемых утверждает, что следствие велось с нарушениями, а его сроки были нарушены. Печерский суд отказался закрыть дело.

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Печерский суд рассматривает дело в отношении трех членов "Национального корпуса"
Печерский суд рассматривает дело в отношении трех членов "Национального корпуса"
Фото: nationalcorps.org

Адвокат Эдуард Вербинец 12 июня подал в Печерском районном суде Киева ходатайство о закрытии уголовного производства по делу о нападении на бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, однако суд отклонил его. Об этом сообщила пресс-служба партии "Национальный корпус".

По мнению защитника, уголовного правонарушения в действиях его подзащитных, представителей "Нацкорпуса" Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли, нет. Кроме того, были нарушены сроки досудебного следствия, считает Вербинец.

"Следствие было проведено с нарушением двухмесячного срока. Срок следствия не продолжался; следователи имели такую возможность, но не воспользовались ею. Только через неделю после окончания срока предоставили материалы для ознакомления, что является нарушением норм Уголовного процессуального кодекса", – сообщил он.

В обвинительном акте отсутствуют потерпевшие, которым якобы сопротивлялись подозреваемые, добавил адвокат.

Также он сказал, что судья вынесла незаконное решение, отказав в удовлетворении ходатайств, и предположил, что телефонное право продолжает действовать в Украине.

12 марта Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус" и ветераны полка "Азов", которые сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

Экс-советник утверждал, что националистов, напавших на него, простимулировала "прошлая власть".

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Трем участникам конфликта, Тамарину, Волкову и Капле, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и личного обязательства.

Следующее судебное заседание в Печерском суде назначено на 29 июля.

Теги: Печерский суд, адвокат, Национальный корпус, Сергей Сивохо
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