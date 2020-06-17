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"Мы должны отделить "шахтеров" на российских танках от настоящих шахтеров". Резников назвал союзников Украины в деоккупации Донбасса

После деоккупации отдельные районы Донецкой и Луганской областей смогут "воспользоваться преимуществами децентрализации наравне с другими регионами Украины", заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

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У украинской власти не будет претензий к жителям Донбасса после деоккупации, заявил Резников
У украинской власти не будет претензий к жителям Донбасса после деоккупации, заявил Резников
Фото: mtot.gov.ua

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что деоккупация и реинтеграция Донбасса "не должны нарушать общественное согласие в Украине". Как сообщает пресс-служба министерства, об этом он заявил 16 июня в ходе онлайн-дискуссии, организованной Королевским институтом международных отношений Chatham House (Великобритания).

"Реинтеграционные шаги не должны создавать угрозы для национального суверенитета Украины и нарушать общественное согласие. Один из ключевых компонентов государственной политики в этой сфере – комплекс мероприятий переходного правосудия. Они позволят восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления. И уже на будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток", – отметил он.

По словам Резникова, в этой связи идея закрепления в Конституции Украины любого формата "особого статуса" для отдельных районов Донецкой и Луганской областей "неприемлема и не рассматривается". Он подчеркнул, что после деоккупации эти территории смогут "воспользоваться преимуществами децентрализации наравне с другими регионами Украины".

Министр добавил, что Киев рассматривает жителей оккупированных районов "как заложников оккупантов", и заверил, что "у украинской власти к ним не будет претензий".

"Они смогут максимально быстро вернуться к нормальной жизни. Мы будем инициировать закрепление на законодательном уровне простых и понятных процедур для отделения тех, кто совершал преступления, от тех, кто был заложником оккупационного режима и просто пытался выжить и не имеет крови на руках. Условно мы должны отделить "шахтеров" на российских танках от настоящих шахтеров, которые тяжело работают и сегодня бастуют, потому что им месяцами не выплачивают зарплаты. Я убежден, что вторая категория – это союзники Украины в процессе деоккупации", – заключил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Украина, Конституция, Донбасс, оккупация, Минск, агрессия, Алексей Резников, особый статус Донбасса, российская агрессия, война на Донбассе
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