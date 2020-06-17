В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

С начала суток 17 июня вооруженные формирования РФ на востоке Украины три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Об этом 17 июня сообщает штаб операции Объединенных сил.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Возле Луганского оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в районе Шумов – стрелковое оружие.

В общей сложности с начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские военнослужащие открывали по российским оккупантам ответный огонь. Потери врага уточняются.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.