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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе трое военнослужащих получили ранения, еще один – боевые травмы

15 июня представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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По данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое оккупантов
По данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое оккупантов
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Новолуганскому российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они обстреливали позиции украинских военных вблизи Новоселовки Второй, Павлополя, Авдеевки, Каменки и Марьинки.

"Наши защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое оккупантов. Испытав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных сил Украины, противник прекратил свои преступные намерения", – говорится в сообщении штаба.

С начала новых суток российские вооруженные формирования открывали огонь вблизи Орехово, без потерь в рядах сил ООС. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/878171772675440

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, раненые, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Орехово, Новоселовка, Каменка, война на Донбассе, Новолуганское, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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