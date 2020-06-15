В МВД рассказали, как Украина отомстила за гибель военного транспортного Ил-76 на Донбассе в 2014 году

Ликвидация одного из главарей "ЛНР" Олега Анащенко в 2017 году была результатом операции украинских спецслужб в ответ на гибель 49 украинских военных в авиакатастрофе в 2014 году, заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что Украина отомстила за гибель транспортного самолета Вооруженных сил Украины, который был сбит боевиками "ЛНР" в ночь с 13-го на 14 июня 2014 года. Об этом он написал 14 июня на своей странице в Facebook.

"Сегодня многие вспоминали в скорби трагическую гибель в сбитом транспортнике Ил-76 под аэропортом Луганск 49 наших воинов: девяти членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. В то время это была самая большая одновременная потеря сил АТО в этой войне. И после короткого воодушевления от почти бескровного освобождения Мариуполя 13 июня гибель 49 наших воинов, ушедших в небо в ночь 14 июня, была шоком и невероятно угнетала всю страну", – написал Шевченко.

Он напомнил, что после этого инцидента активисты чуть не разнесли посольство РФ в Киеве.

"Но я хочу напомнить один малоизвестный факт. Считаю, что знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят. Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу правда, но наказание неизбежно пришло. 4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических формирований Олег Анащенко, начальник управления так называемой народной милиции "ЛНР". Именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей противовоздушной обороной луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты по нашему транспортнику. Так что среди памяти и скорби сегодня есть немного места и для гордости", – добавил представитель МВД Украины.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы "ЛНР" подбили транспортный самолет ВСУ.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор генерал-майору Виктору Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

4 февраля 2017 года около 7.50 на одной из улиц оккупированного Луганска взорвался автомобиль Toyota, в котором находился Анащенко. Помимо него, в автомобиле находился еще один человек, он также погиб.

Боевики "ЛНР" обвинили в смерти Анащенко украинские спецслужбы.

В марте боевики заявили, что задержали представителей Вооруженных сил Украины, которые убили Анащенко.