Назарову 16 июня могут вынести окончательный приговор по делу о крушении Ил-76 в Луганске – сторона потерпевших

Результаты экспертиз, поступивших в Апелляционный суд Днепропетровской области, говорят о том, что генерал-майор Виктор Назаров отвечал за отправку десантников в захваченный террористами луганский аэропорт. Об этом рассказала сестра одного из погибших Иляна Гайдук.

Апелляционный суд Днепропетровской области 16 июня может объявить приговор генерал-майору Вооруженных сил Украины, бывшему начальнику оперативного штаба антитеррористической операции Виктору Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в луганском аэропорту в 2014 году. Об этом 8 июня сообщила "Громадському радіо" сестра погибшего после крушения десантника Ильи Гайдука Иляна.

"Мы ожидаем заключительного судебного заседания, очень надеемся, что оно будет последним. Мы получили результаты повторной военной экспертизы, которую заказывал Назаров. И в этой экспертизе говорится, что Назаров однозначно был ответственным лицом за этот перелет и должен был его правильно спланировать", – сказала потерпевшая по делу.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы "ЛНР" подбили транспортный самолет ВСУ, в авиакатастрофе погибло 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор генерал-майору Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

В сентябре 2017 года началось рассмотрение апелляции Назарова в Апелляционном суде Днепропетровской области. В январе 2018 года суд назначил повторную экспертизу. Назаров остается на свободе.

4 августа 2019 года он подал рапорт об увольнении из рядов ВСУ, сообщив, что намерен сосредоточиться на своей апелляции.