Климкин заявил, что участие переселенцев в минских переговорах не будет иметь никакого влияния на результаты

Россию в вопросе войны на Донбассе интересует или сценарий ее урегулирования, или замораживание конфликта с повышением ставок, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, участие переселенцев с оккупированных боевиками территорий Донбасса в минском процессе – позитивный факт, однако малорезультативный.

Участие переселенцев с оккупированных боевиками территорий Донбасса в минском процессе будет преподноситься Россией как свидетельство "гражданского конфликта" в Украине. Об этом в своей колонке в издании Liga.net написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он назвал участие переселенцев в переговорах медийно положительной историей и подчеркнул, что этот факт "размывает монополию оккупационных администраций на презентацию Донбасса". При этом Климкин высказал мнение, что такое пополнение никаких результатов не даст.

"Россию интересует или сценарий урегулирования, или замораживание конфликта с повышением ставок", – подчеркнул экс-министр.

"В то же время присутствие четырех представителей будет укреплять наш тезис о необходимости участия внутренне перемещенных лиц в местных выборах, против чего категорически выступает Москва. И выбор представителей тоже не случаен. Они представляют определенный спектр взглядов – в зависимости от течения консультаций в Минске, можно будет расширить себе маневр, если мы, конечно, будем играть в свою игру", – отметил Климкин.

Он считает, что Москве не удалось "надеть нам на голову" свой вариант с созданием консультативного совета, что предусматривало легитимизацию оккупационных администраций, прямой диалог их с Украиной. При этом Кремль не собирается отступать от этого нарратива.

Климкин убежден, что надежды на изменение позиций РФ в отношении Украины и Запада бесполезны.

"Стенания России о якобы "уходе от Минских договоренностей" направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию накануне перенесенного на 24 июня парада и голосования по конституционным поправкам в РФ, и на Запад. В Москве понимают, что Запад на этом этапе хочет сохранить Минские договоренности как рамку урегулирования и будут дальше поднимать ставки всеми возможными средствами. Украина будет не единственным, но основным вопросом в торговле России с Западом, и очень важно, чтобы это не произошло через нашу голову", – написал экс-министр.

По его мнению, Россия понимает, что предыдущая тактика не сработала из-за сопротивления гражданского общества в Украине и позиции международных партнеров.

"Увеличение украинского представительства, как официального, так и переселенцев, на минской площадке не будет иметь никакого влияния на результаты консультаций. Речь идет именно о консультациях, ведь реальные переговоры там не происходят – для этого существует нормандский формат и другие треки, например США – РФ. Эта "ритуальная" имитация активности, медийный и эмоциональный хайп вокруг консультаций могут помочь выиграть время, однако в Кремле это тоже хорошо понимают", – отметил Климкин.

Он считает, что пока цели РФ недостижимы, она будет пытаться перевести открытую войну на Донбассе в гибридную форму и ждать, пока прояснится позиция с новым главой Белого дома.

Если смысл "симуляции" деятельности на минской площадке – переждать эти месяцы, то это понятная тактика, но в России точно будут стремиться поднять ставки перед следующими переговорами. К этому нужно быть готовыми и ни при каких обстоятельствах не повторять таких ошибок, как договоренность о так называемом консультативном совете, которые разрушают доверие наших друзей и партнеров. А оно нам нужно как никогда", – добавил Климкин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В июне Украина привлекла к работе в трехсторонней контактной группе четырех переселенцев: ОРДО представляют донецкие журналисты Гармаш и Денис Казанский, а ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер. Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что шесть лет в минских переговорах участвовали только представители "ЛНР" и "ДНР", а Украина хочет привлечь в группу выходцев с Донбасса, которые вынужденно покинули регион после начала военного конфликта.

Переселенцы впервые были привлечены к работе контактной группы 9 июня.

"Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса", – объяснил задачи группы переселенцев Гармаш.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

Глава российской делегации на переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе Борис Грызлов раскритиковал идею Киева привлечь к работе трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса. По его мнению, Украина должна вести переговоры "с представителями Донецка и Луганска".