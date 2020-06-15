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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина на Минских переговорах потребовала восстановить работу украинских мобильных операторов на оккупированном Донбассе

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе подчеркнула необходимость инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Обеспечение украинскими операторами мобильной связи на оккупированной территории необходимо для удовлетворения гуманитарных потребностей жителей, заявила украинская делегация
Обеспечение украинскими операторами мобильной связи на оккупированной территории необходимо для удовлетворения гуманитарных потребностей жителей, заявила украинская делегация
Фото: depositphotos.com

Украинская делегация на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 15 июня подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений. Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей", – говорится в сообщении.

Крайне важным представители Украины назвали вопрос водоснабжения потребителей Луганской области и экологические проблемы ОРДЛО.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Проблемы с мобильной связью на оккупированной территории начались в 2017 году, вопрос полноценного функционирования украинских операторов в ОРДЛО уже поднимался на заседаниях ТКГ.

Теги: Украина, экология, мобильная связь, банки, водоснабжение, минские переговоры, война на Донбассе, ОРДЛО
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