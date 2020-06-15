Украина на Минских переговорах потребовала восстановить работу украинских мобильных операторов на оккупированном Донбассе

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе подчеркнула необходимость инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинская делегация на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 15 июня подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений. Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей", – говорится в сообщении.

Крайне важным представители Украины назвали вопрос водоснабжения потребителей Луганской области и экологические проблемы ОРДЛО.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Проблемы с мобильной связью на оккупированной территории начались в 2017 году, вопрос полноценного функционирования украинских операторов в ОРДЛО уже поднимался на заседаниях ТКГ.