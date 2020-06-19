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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения

18 июня военнослужащие операции Объединенных сил уничтожили военный грузовик боевиков и склад боеприпасов на минометной позиции оккупантов, сообщили в штабе ООС.

За сутки на Добассе были потери в рядах ООС
За сутки на Добассе были потери в рядах ООС
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Крымского и Орехово.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков", – говорится в сообщении штаба.

После полуночи российские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи Крымского и Шумов, в том числе из минометов калибра 82 мм. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/880306875795263

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, разведка, боевики, Марьинка, Авдеевка, боеприпасы, Крымское, украинский военный, Орехово, обстрелы, война на Донбассе, погибшие, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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