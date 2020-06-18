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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Любые опросы показывают: народ Украины больше всего хочет мира. Я сторонник того, что нам это удастся

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что мир на Донбассе должен быть установлен на условиях Украины, а это означает возвращение всех территорий. Об этом, по его словам, президент Владимир Зеленский намерен говорить на следующем заседании "Нормандской четверки".

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Ермак: Президент Зеленский конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю
Ермак: Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю
Фото: EPA

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что президенту Украины и его команде удастся установить мир в Украине. Такое мнение он высказал в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня.

"Любые опросы и рейтинги показывают: народ Украины больше всего хочет мира. Мира в интересах Украины и на условиях Украины. Мы говорим только о таком мире. Прекращение войны, возвращение наших территорий, возвращение наших людей. Я сторонник того, что нам это удастся. Если президент это говорит, то я как глава офиса, во-первых, полностью разделяю его мнение. Во-вторых, считаю, что мы должны это сделать, потому что это один из факторов, из-за которых народ проголосовал за президента Зеленского и за "Слугу народа" на парламентских выборах", – сказал Ермак.

По его словам, сейчас идут переговоры о проведении очередного саммита "Нормандской четверки", на котором будут обсуждать вопросы Донбасса.

"Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата... Если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов", – отметил руководитель Офиса президента.

По его мнению, предыдущая встреча лидеров нормандского формата должна была всех убедить, что Зеленский – "сильный и принципиальный переговорщик".

При этом Ермак признал, что говорить о проведении новой встречи лидеров "Нормандской четверки" можно будет только после того, как все условия предыдущего саммита будут выполнены. Речь идет, в частности, о прекращении стрельбы на Донбассе.

"Считаю, Украина сделала все для того, чтобы при наличии политической воли другой стороны эти [договоренности в Париже] были выполнены в короткий промежуток времени", – сказал Ермак. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". 

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года.

В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ни одно из этих условий пока не выполнено.

По данным опроса, который 26–30 апреля проводил Киевский международный институт социологии, 48,8% украинцев считают, что ради прекращения боевых действий на востоке Украины нужно вести переговоры с Россией и представителями группировок "ДНР" и "ЛНР". 35,1% респондентов уверены, что ради достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам.

Теги: Донбасс, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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