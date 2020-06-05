Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

37,2% украинцев считают, что Россия – это слабое и отсталое государство, поэтому Украина добьется победы в противостоянии с ней – опрос

10,3% опрошенных думают, что Россия победит в противостоянии с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
35,1% украинцев уверены, что ради достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам
35,1% украинцев уверены, что ради достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

50,5% украинцев считают, что Украина победит в противостоянии с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 5 июня.

При этом 37,2% опрошенных думают, что Украина добьется победы, поскольку Россия – это слабое и отсталое государство.

В то же время 10,3% респондентов выразили мнение, что Россия победит в противостоянии с Украиной. 31,2% считают, что Украина политически и экономически слабее, чем РФ.

35,1% украинцев уверены, что ради достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам. 48,8% опрошенных думают, что ради прекращения боевых действий на востоке Украины нужно вести переговоры с Россией и представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Опрос проводился 26–30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, соцопрос, переговоры, террористы, сепаратисты, боевики, ДНР, прекращение огня, ЛНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Семья американских блогеров Штауферов спустя три года после усыновления отказалась от ребенка из-за его диагноза
  Семья американских блогеров Штауферов спустя три года после усыновления отказалась от ребенка из-за его диагноза
"Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!". Alyosha с сыновьями спела песню "Намалюй". Видео
"Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!". Alyosha с сыновьями спела песню "Намалюй". Видео
  "Любовь часто не награда, а наказание". Лазарев презентовал клип "Лабиринт". Видео
  "Любовь часто не награда, а наказание". Лазарев презентовал клип "Лабиринт". Видео
Жена Петросяна: Клопов и тараканов у меня нет
Жена Петросяна: Клопов и тараканов у меня нет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS