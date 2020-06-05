37,2% украинцев считают, что Россия – это слабое и отсталое государство, поэтому Украина добьется победы в противостоянии с ней – опрос

10,3% опрошенных думают, что Россия победит в противостоянии с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

35,1% украинцев уверены, что ради достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

50,5% украинцев считают, что Украина победит в противостоянии с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 5 июня.

При этом 37,2% опрошенных думают, что Украина добьется победы, поскольку Россия – это слабое и отсталое государство.

В то же время 10,3% респондентов выразили мнение, что Россия победит в противостоянии с Украиной. 31,2% считают, что Украина политически и экономически слабее, чем РФ.

35,1% украинцев уверены, что ради достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам. 48,8% опрошенных думают, что ради прекращения боевых действий на востоке Украины нужно вести переговоры с Россией и представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Опрос проводился 26–30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.