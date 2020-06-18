Жителя Марьинки, осужденного за убийство полковника СБУ Хараберюша, повторно задержали. В 2019 году его передали боевикам в рамках обмена

Уроженец Марьинки Донецкой области Сергей Пастухов, осужденный за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша и выданный "ДНР" по обмену в 2019 году, был снова задержан на подконтрольной Украине территории. Об этом 17 июня сообщил в блоге на "Цензор.НЕТ" военный журналист Михаил Ухман.
По его информации, Пастухова задержали вблизи Донецка – на дороге между городом Марьинка и селом Александровка. Пастухов и еще один уроженец Марьинки, Андрей Семкин, двигались в сторону позиций украинских военных.
Пастухов, по данным Ухмана, сейчас находится в Мариуполе, с ним проводят следственные действия.
Официально украинская сторона о задержании Пастухова не сообщала, но эту информацию комментировали боевики.
"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова рассказала, что Пастухова задержали 15 июня, сообщило подконтрольное боевикам агентство ДАН. Боевики утверждают, что Пастухов купался в пруду в районе Александровки.
"Переплыв на противоположный берег, он оказался на подконтрольной Украине территории, где был задержан и доставлен в Кураховский районный отдел полиции. На данный момент он находится в следственном изоляторе в Мариуполе", – заявила Морозова.
В мариупольском СИЗО изданию 0629.com.ua заявили, что человек с такой фамилией у них не содержится.
Украина передала боевикам Пастухова в рамках обмена, который состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда Украина выдала группировкам "ДНР" и "ЛНР" 124 человека, а вернула 76.
Перед обменом, 26 декабря, Ильичевский районный суд Мариуполя вынес Пастухову обвинительный приговор. Он был признан виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, участии в террористической организации, причастности к теракту и осужден на 12 лет лишения свободы. Пастухов был освобожден в здании суда. Следствие считает, что он участвовал в перевозке взрывчатки, которую подложили под автомобиль Хараберюша (приговор Пастухову опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, в документе он фигурирует как "ЛИЦО_2").
Контрразведчик, полковник СБУ Хараберюш погиб утром 31 марта 2017 года в Мариуполе в результате взрыва автомобиля. Его гибель квалифицировали как теракт.
Следствие установило, что взрывчатку под автомобиль Хараберюша заложила жительница Донецка Юлия Прасолова. По данным СБУ, ее выманили на подконтрольную Украине территорию и задержали в 2017 году. В 2018 году Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил Прасолову к 12 годам лишения свободы, а в сентябре 2019 года ее выдали России в рамках обмена.