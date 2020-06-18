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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителя Марьинки, осужденного за убийство полковника СБУ Хараберюша, повторно задержали. В 2019 году его передали боевикам в рамках обмена

Уроженец Марьинки Донецкой области Сергей Пастухов, приговоренный к 12 годам за причастность к убийству полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша, в 2019 году был передан боевикам в рамках обмена. В июне 2020 года, по данным военного журналиста Михаила Ухмана и "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, его снова задержали на подконтрольной Украине территории.

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По предварительной информации, Пастухова задержали 15 июня вблизи Донецка
По предварительной информации, Пастухова задержали 15 июня вблизи Донецка 
Фото: EPA

Уроженец Марьинки Донецкой области Сергей Пастухов, осужденный за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша и выданный "ДНР" по обмену в 2019 году, был снова задержан на подконтрольной Украине территории. Об этом 17 июня сообщил в блоге на "Цензор.НЕТ" военный журналист Михаил Ухман. 

По его информации, Пастухова задержали вблизи Донецка – на дороге между городом Марьинка и селом Александровка. Пастухов и еще один уроженец Марьинки, Андрей Семкин, двигались в сторону позиций украинских военных.

Пастухов, по данным Ухмана, сейчас находится в Мариуполе, с ним проводят следственные действия. 

Официально украинская сторона о задержании Пастухова не сообщала, но эту информацию комментировали боевики.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова рассказала, что Пастухова задержали 15 июня, сообщило подконтрольное боевикам агентство ДАН. Боевики утверждают, что Пастухов купался в пруду в районе Александровки.

"Переплыв на противоположный берег, он оказался на подконтрольной Украине территории, где был задержан и доставлен в Кураховский районный отдел полиции. На данный момент он находится в следственном изоляторе в Мариуполе", – заявила Морозова. 

В мариупольском СИЗО изданию 0629.com.ua заявили, что человек с такой фамилией у них не содержится.

Украина передала боевикам Пастухова в рамках обмена, который состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда Украина выдала группировкам "ДНР" и "ЛНР" 124 человека, а вернула 76.

Перед обменом, 26 декабря, Ильичевский районный суд Мариуполя вынес Пастухову обвинительный приговор. Он был признан виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, участии в террористической организации, причастности к теракту и осужден на 12 лет лишения свободы. Пастухов был освобожден в здании суда. Следствие считает, что он участвовал в перевозке взрывчатки, которую подложили под автомобиль Хараберюша (приговор Пастухову опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, в документе он фигурирует как "ЛИЦО_2"). 

Контрразведчик, полковник СБУ Хараберюш погиб утром 31 марта 2017 года в Мариуполе в результате взрыва автомобиля. Его гибель квалифицировали как теракт.

Следствие установило, что взрывчатку под автомобиль Хараберюша заложила жительница Донецка Юлия Прасолова. По данным СБУ, ее выманили на подконтрольную Украине территорию и задержали в 2017 году. В 2018 году Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил Прасолову к 12 годам лишения свободы, а в сентябре 2019 года ее выдали России в рамках обмена. 

Теги: ДНР, война в Украине, Дарья Морозова, война на Донбассе, Сергей Пастухов
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