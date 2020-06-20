Бывший украинский военный планировал теракты в Луганской области – Офис генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора Украины, бывший военнослужащий ВСУ заложил взрывчатку возле госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал теракты на подконтрольной украинским властям территории Луганской области, его задержали. Об этом 20 июня проинформировал Офис генерального прокурора Украины (ОГП).

"Гражданин планировал устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, где находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в Рубежном на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", – говорится в сообщении.

В ОГП рассказали, что взрывчатка найдена и изъята.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, который в течение 2018–2019 годов проходил службу в районе ООС (операции Объединенных сил. – "ГОРДОН") в Донецкой области, имел цель перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области", – объяснили в Офисе генпрокурора.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.