В Донецкой области подорвалась на растяжке бывшая пленница и свидетель преступлений "ДНР" Валентина Бучок

В Донецкой области бывшая пленница "ДНР" Валентина Бучок подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, сообщил глава общественной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко.

В Донецкой области совершено покушение на бывшую пленницу "ДНР" Валентину Бучок, которая является свидетелем преступлений террористов на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил глава общественной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко.

Он уточнил, что женщина подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные. Женщину госпитализировали, она жива. Подробностей о ее состоянии пока нет.

"Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленница "ДНР", тюрьмы "МГБ ДНР" "Изоляция", сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области", – отметил он.

Щербаченко напомнил, что Бучок является свидетелем преступлений террористов "ДНР".

Работница "Красного креста Украины" Татьяна Борисенко на своей странице в Facebook добавила, что пока неизвестно, кто именно установил растяжку.

"Сегодня возле своего дома подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок. Женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит и говорит правду", – заявила она.