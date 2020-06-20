В Донецкой области подорвалась на растяжке бывшая пленница и свидетель преступлений "ДНР" Валентина Бучок

В Донецкой области совершено покушение на бывшую пленницу "ДНР" Валентину Бучок, которая является свидетелем преступлений террористов на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил глава общественной организации "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко.
Он уточнил, что женщина подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные. Женщину госпитализировали, она жива. Подробностей о ее состоянии пока нет.
"Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленница "ДНР", тюрьмы "МГБ ДНР" "Изоляция", сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области", – отметил он.
Щербаченко напомнил, что Бучок является свидетелем преступлений террористов "ДНР".
Работница "Красного креста Украины" Татьяна Борисенко на своей странице в Facebook добавила, что пока неизвестно, кто именно установил растяжку.
"Сегодня возле своего дома подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок. Женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит и говорит правду", – заявила она.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.