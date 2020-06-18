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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики из крупнокалиберных пулеметов трижды обстреляли украинских военных под Орехово – штаб ООС

Около Крымского российские оккупанты выпустили семь мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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В результате вражеских обстрелов потерь в рядах сил ООС нет
В результате вражеских обстрелов потерь в рядах сил ООС нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем трижды обстреляли украинских военных под Орехово. Об этом 18 июня сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе Марьинки российские оккупанты вели огонь по позициям сил ООС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Возле Авдеевки противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По украинским военнослужащим около Крымского боевики выпустили семь мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

В общей сложности с начала суток вооруженные формирования РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов потерь в рядах сил ООС нет.

Украинские военные открывали по противнику ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/879894922503125

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, боевики, Орехово, обстрелы, ООС
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