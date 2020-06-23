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Контрразведка СБУ задержала боевика "ДНР", который приехал из ОРДО с документами 1-го армейского корпуса ВС РФ – Бутусов

Украинские контрразведчики задержали наемника РФ – контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР" Сергея Любецкого на линии разграничения на Донбассе. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что тот ехал поступать в украинский вуз.

Судя по документам, задержанному 19 лет
Судя по документам, задержанному 19 лет
Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя оккупированного Донбасса, который приехал по подконтрольную правительству Украины территорию с документами военнослужащего "ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Первая "жертва" отмены ВНО для жителей Донбасса? Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР" жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника фонда ветеранов боевых действий "ДНР", за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. Бесстрашный парень – ведь тут "тайные тюрьмы", "правосеки", "пытки за русский язык", "хунта", а он вот так открыто со всеми уликами поехал прямо к бандеровцам, покинул "русский мир", – написал журналист.

Он предположил, что Любецкий ехал на украинскую территорию для поступления в вуз.

"Может, надеется, что ему, как иногороднему, еще и общежитие дадут? Ну, крышей над головой он уже обеспечен. Очередная "жертва" российской пропаганды – и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал – льготы на обучение для жителей "ЛДНР" ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют. Ну придется отвечать по закону. Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ", – добавил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4200364963337101

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, СБУ, Донбасс, Юрий Бутусов, боевики, контрразведка, ДНР, документы, война на Донбассе
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