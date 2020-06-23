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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики у Широкино противотанковой ракетой вывели из строя оборудование миссии ОБСЕ – штаб ООС

22 июня подавляющее большинство обстрелов на Донбассе были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Орехово, Попасной, Новозвановки, хутора Вольный, у Новотошковского, Катериновки и Новгородского. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

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Боевики вывели из строя камеру ОБСЕ
Боевики вывели из строя камеру ОБСЕ
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против сил ООС запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – там боевики открывали огонь вблизи Орехово, Попасной, Новозвановки, хутора Вольный, у Новотошковского, Катериновки и Новгородского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Широкино, оккупанты обстреляли опорные пункты ООС из противотанковых ракетных комплексов "Корнет" калибра 152 мм. Одна ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции вблизи Павлополя, Новомихайловки, Марьинки и Старогнатовки.

По данным разведки, 22 июня силы ООС уничтожили двух и ранили трех представителей НВФ.

После полуночи российские вооруженные формирования активности не проявляли. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/883200738839210

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, боевики, Марьинка, Попасная, Широкино, Павлополь, украинский военный, Орехово, Новгородское, Луганское, Новотошковское, обстрелы, Старогнатовка, Новомихайловка, Новозвановка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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