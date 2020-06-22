Дело МН17. Адвокаты Пулатова призвали расследовать другие версии авиакатастрофы, не связанные с "Буком"

Защита россиянина Олега Пулатова – одного из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году – заявила, что следственная группа слишком полагалась на версию Украины, что лайнер сбили с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук", и призвала расследовать другие версии, например, об украинских истребителях.

Защита россиянина Олега Пулатова, который обвиняется в причастности к крушению самолета Boeing 777 в Украине в 2014 году, во время заседания Окружного суда Гааги 22 июня поставила под сомнение полноту следствия и основную версию катастрофы, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Шестилетнее расследование, которое ведет Объединенная следственная группа, по мнению адвоката Баудевейна ван Эйка, не было успешным. Например, указал Эйк, не было возможности провести следственные действия на месте крушения самолета.

"Почти четыре месяца к месту крушения не было доступа. Это значит, что с доказательствами могли играть или их могли даже подбросить", – предположил защитник Пулатова.

Он сказал, что до сих пор неизвестно, кто и почему отдал приказ использовать зенитный ракетный комплекс "Бук".

"Кто отдал приказ и почему – все еще неизвестно. Если звенья команды неизвестны, то как мы можем говорить, что Пулатов ответствен?" – сказал адвокат.

Эйк заявил, что следствие приняло версию украинской стороны, что самолет сбили из "Бука", и опросило свидетелей, которых предоставила Служба безопасности Украины.

"Очень рано эта версия, этот сценарий продвигался Украиной, что было принято следствием... Все, что было обнародовано, было сфокусировано только на сценарии, в котором фигурирует "Бук". Они никогда не опрашивали свидетелей из украинской армии или свидетелей того, что самолет был сбит истребителем", – сказал адвокат и призвал возобновить расследование.

По его мнению, Украина "имеет неопровержимое влияние на следствие", версия с "Буком" была выгодна именно для украинской стороны, и все, что "не поддерживает эту версию, было следствием отложено в сторону".

Основной акцент защита сделала на версии, в соответствии с которой МН17 якобы был сбит украинским истребителем Су. В поддержку своей позиции защита продемонстрировала ряд видеосюжетов, в которых утверждалось, что находившиеся вблизи места катастрофы свидетели видели в небе два истребителя Су. Эйк сказал, что защита настаивает на их опросе.

Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что об истребителях якобы заявили 27 свидетелей.

"Вы не можете отложить это в сторону, и второе: данные радаров – они не полные. Будет нонсенсом говорить, что в том районе не было украинских военных самолетов. Есть показания свидетелей, что летчики поднимали в воздух военные самолеты. Нужно расследовать планы полетов. Выглядит так, что самолеты были в воздухе 17 июля", – сказала она.

На заседании суда 9 июня прокурор Тейс Бергер заявил, что согласно данным радаров, которые следствию, в частности, предоставила Россия, в районе авиакатастрофы не были зафиксированы самолеты-истребители, сообщило агентство "Укринформ".

Версию об украинских истребителях продвигали российские пропагандистские СМИ. В 2014 году они написали, что некий испанский диспетчер Карлос рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут до того, как малайзийский самолет исчез с радаров, "рядом с ним были замечены два украинских истребителя". Первым сообщение "испанского диспетчера" опубликовал сайт телеканала RT. В августе 2016 года российское издание The Insider обнаружило, что заблокированный ранее Twitter "испанского диспетчера" вновь заработал под именем "Людмила Лопатышкина" и заполняется программой-ботом. В 2018 году Radio Free Europe / Radio Liberty выяснило, что представлявшийся диспетчером гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес имеет судимость за мошенничество, а записи в Twitter делал по заказу телеканала RT Spanish. Санчес рассказал, что получил от RT $48 тыс.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.