В Окружном суде Гааги возобновляются слушания по делу МН17

Заседание Окружного суда Гааги по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малайзийском самолете Boeing 777 возобновится в 11.00 по киевскому времени. Ожидается, что на заседании продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу.

Заседания второй сессии судебного процесса по делу о сбитом рейсе MH17 продлятся до 3 июля Фото: EPA

22 июня в Окружном суде Гааги в Нидерландах возобновится процесс по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малайзийском самолете Boeing 777. Анонс мероприятия опубликован на сайте суда.

Заседание начнется в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву). Трансляция будет доступна онлайн.

Предыдущие слушания в рамках второй сессии состоялись 8–10 июня. Как напомнило агентство "Интерфакс-Украина", на них стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранной информации. Ожидается, что в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу. Заседания сессии продлятся до 3 июля.

Сторона обвинения ранее высказывала пожелания, чтобы рассмотрение дела по существу началось в октябре или ноябре 2020 года.

Прокуроры на предыдущих заседаниях призвали сторону защиты до 22 июня сообщить, какая дополнительная информация ей требуется для подготовки к дальнейшим слушаниям. Сторона защиты, в свою очередь, заявила, что не успеет до указанной даты передать все свои запросы и "не в состоянии определить, когда может быть готова приступить к рассмотрению дела по существу".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.