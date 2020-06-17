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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

"Конечно, хотелось бы увидеть там Путина". Енин надеется на расширение числа подозреваемых в крушении рейса MH17

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что круг подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом будет расширен настолько, насколько позволят доказательства. Он выразил надежду, что обвинения предъявят и президенту РФ Владимиру Путину.

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Круг подозреваемых по делу MH17 будет расширен, насколько позволит доказательная база, заявил Енин
Круг подозреваемых по делу MH17 будет расширен, насколько позволит доказательная база, заявил Енин
Фото: rbc.ua

Количество подозреваемых в деле о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом может вырасти. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы очень благодарны Нидерландам, что они согласились предложить свою юрисдикцию для рассмотрения этого кейса. В Украине работает совместная следственная группа, в которую входят прокуроры Австралии, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Украины. Мы собираем доказательства, обмениваемся ими, как только собирается достаточная совокупность доказательств, тем или иным лицам сообщается о подозрении и материалы передаются в нидерландский суд. Там будут приняты решения о привлечении к уголовной ответственности конкретных лиц, причастных к сбитию Boeing", – сказал замглавы МИД.

Он отметил, что пока подозреваемых четверо, но не исключил, что "этот круг будет расширен".

"[Расширен] настолько, насколько позволит доказательная база. Не будем гадать. Всем, конечно, хотелось бы увидеть там президента РФ [Владимира Путина]. Но уголовный процесс, в отличие от политики, отличается очень скрупулезной процедурой сбора доказательств и доказывания соответствующих позиций в суде", – подчеркнул Енин.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. 24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. 8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса, которая продлится до 3 июля. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались участвовать в судебном процессе, Пулатова в суде представляет группа адвокатов.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, МИД Украины, авиакатастрофа, Игорь Гиркин, MH17, Бук, Евгений Енин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко
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