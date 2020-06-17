Енин о причастности РФ к крушению рейса MH17: "Нас там нет" и "мы это не признаем" больше не работают

Россия должна объяснить Международному суду, почему "Бук", сбивший на Донбассе самолет рейса MH17, сопровождали военные из Курска, а также объяснить, как авиакатастрофу расследовали в РФ, отметил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

России не удастся уйти от ответственности за крушение самолета рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года, если Международный суд признает ее вину. Такое мнение заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил "РБК-Украина" в интервью, опубликованном 17 июня.

"Нас там нет" и "мы это не признаем" – эти вещи уже больше не работают. Мы это увидели по кейсу с "Нафтогазом" и "Газпромом", когда с большим скрипом российская сторона все же вынуждена была выполнять решение суда", – сказал он.

Замглавы МИД Украины отметил, что в 2020 году Россия должна предоставить Международному суду по MH17 контрмеморандум по авиакатастрофе.

"В нем РФ должна объяснить, почему курская 53-я аэромобильная бригада сопровождала этот "Бук", в частности во время пересечения украинско-российской границы и при транспортировке его на территорию Донецкой области. Также они должны объяснить, как происходило, если вообще происходило, расследование этого преступления на территории РФ", – объяснил Енин.

Он назвал дело сложным и предположил, что суд ООН примет по нему финальное решение в 2022-м или 2023 году.

"Говорится об ответственности государства Россия за нарушение международного права... Это восстановление нарушенных прав, предоставление гарантий соблюдения соответствующих норм международного права в будущем и обеспечение соответствующих компенсаций", – отметил дипломат.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: заместитель главы "разведки ДНР" Олег Пулатов (Гюрза), "министр обороны" группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Пулатов – единственный из четырех обвиняемых, который решил участвовать в процессе. На судебных заседаниях его представляет группа адвокатов.