Четверо обвиняемых по делу MH17 не могут рассчитывать на иммунитет участника вооруженного конфликта – прокуратура Нидерландов

Нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе считает, что четверо обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году не соответствуют критериям, по которым они могут рассчитывать на иммунитет участника вооруженного конфликта, а значит, получить защиту от судебного преследования.

Обвинения по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе выдвинули четырем лицам – трем гражданам РФ и одному гражданину Украины Фото: EPA

10 июня во время заседания Окружного суда Гааги по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малайзийском самолете нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что по мнению стороны обвинения, к четырем обвиняемым по делу не может применяться иммунитет участника вооруженного конфликта (combatant immunity), сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

Этот иммунитет защищает от судебного преследования.

Адвокаты одного из обвиняемых, Олега Пулатова, Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк высказали мнение, что их подзащитный может рассчитывать на такой иммунитет. Но Фердинандуссе настаивал, что нет.

Прокурор объяснил, что для освобождения от судебного преследования необходимо соответствовать ряду условий, например, обвиняемые должны быть участниками международного вооруженного конфликта, в котором понятно, к какой стороне принадлежат военнослужащие, должна быть сторона, перед которой участники конфликта отчитываются, участники конфликта должны соблюдать нормы военного права, закрепленные в Женевской конвенции.

Фердинандуссе сказал, что трудно определить, является ли конфликт на востоке Украины международным, но скорее всего, это так, поскольку Россия поставляла боевикам вооружение, была вовлечена в их вербовку и оплату работы. Что касается принадлежности обвиняемых к вооруженным силам РФ, то, как отметил прокурор, они называли себя добровольцами и отрицали, что были направлены в Украину российским руководством. Сам Пулатов до сих пор через адвокатов не разъяснил свой статус в конфликте на Донбассе. Кроме того, противостоящие Украине силы не выполняли нормы международного военного права. На Донбассе людей пытали, запугивали и казнили, все правила ведения войны были нарушены, подчеркнул прокурор.

Таким образом, у Государственной прокуратуры Нидерландов нет никаких сомнений, что к обвиняемым по делу не может применяться иммунитет участника вооруженного конфликта, резюмировал Фердинандуссе.

Пулатов (позывной Гюрза) – единственный из четырех обвиняемых, который решил участвовать в процессе. На судебных заседаниях его представляет группа адвокатов. В 2014 году россиянин, по данным нидерландской прокуратуры, был заместителем главы "разведки ДНР". Исследовательская группа Bellingcat предполагает, что бывший подполковник вооруженных сил России Пулатов был причастен к охране установки "Бук", из которой сбили самолет.

Прокурор Тейс Бергер на судебном заседании 10 марта сказал, что если Пулатов согласится дать показания в суде, то он может получить гарантии, что не будет арестован.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: кроме Пулатова, это "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).